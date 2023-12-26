Сальдо сообщил об ударах дронов ВСУ по гражданским лицам на левом берегу Днепра
Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) бьют по гражданским лицам на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо во вторник, 26 декабря.
«Террористы киевского режима постоянно нападают с помощью FPV-дронов на гражданские автомобили на трассе Каховка – Каиры на левом берегу Днепра вблизи линии боевого соприкосновения», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, за 25 и 26 декабря беспилотники-камикадзе ВСУ взорвали на этой дороге два гражданских легковых автомобиля, в результате чего два водителя погибли, трое пассажиров были ранены.
Он назвал намеренные нападения на машины с мирными жителями государственным терроризмом вооруженных формирований в чистом виде.
Кроме нанесения ударов по левому берегу Днепра украинские боевики в течение многих месяцев пытаются безуспешно форсировать реку. Как 16 декабря отметила газета The New York Times, солдаты и морские пехотинцы, принимавшие участие в переправах через реку, описали наступление как жестокое и бесполезное, поскольку волны украинских войск регулярно сметаются с берегов реки или уничтожаются в воде российскими военнослужащими.
Тогда же Сальдо заявил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр, преследуют не военную, а медийно-политическую цель украинского президента Владимира Зеленского. Эти медийные «успехи» нужны ему «для обмана своих же соотечественников и зарубежных покровителей», которым необходимо продемонстрировать хоть какие-то успехи, указал он.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.