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Сальдо сообщил об ударах дронов ВСУ по гражданским лицам на левом берегу Днепра

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) бьют по гражданским лицам на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо во вторник, 26 декабря.

«Террористы киевского режима постоянно нападают с помощью FPV-дронов на гражданские автомобили на трассе Каховка – Каиры на левом берегу Днепра вблизи линии боевого соприкосновения», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, за 25 и 26 декабря беспилотники-камикадзе ВСУ взорвали на этой дороге два гражданских легковых автомобиля, в результате чего два водителя погибли, трое пассажиров были ранены.

Он назвал намеренные нападения на машины с мирными жителями государственным терроризмом вооруженных формирований в чистом виде.

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Кроме нанесения ударов по левому берегу Днепра украинские боевики в течение многих месяцев пытаются безуспешно форсировать реку. Как 16 декабря отметила газета The New York Times, солдаты и морские пехотинцы, принимавшие участие в переправах через реку, описали наступление как жестокое и бесполезное, поскольку волны украинских войск регулярно сметаются с берегов реки или уничтожаются в воде российскими военнослужащими.

Тогда же Сальдо заявил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр, преследуют не военную, а медийно-политическую цель украинского президента Владимира Зеленского. Эти медийные «успехи» нужны ему «для обмана своих же соотечественников и зарубежных покровителей», которым необходимо продемонстрировать хоть какие-то успехи, указал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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