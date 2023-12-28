Работодатели назвали главные критерии отбора сотрудников

Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» провел исследование и выяснил, по каким причинам работодатели чаще всего отказывают соискателям. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 28 декабря.

Большинство (73%) работодателей не приемлют, если кандидат в ходе собеседования предоставляет ложную информацию о себе. Еще 58% представителей компаний вряд ли возьмут на работу соискателя со слишком высокими зарплатными ожиданиями, в то же время для 48% работодателей причиной отказа может стать отсутствие необходимых навыков у претендента.

По 47% представителей бизнеса среди возможных оснований для отказа выделили негативный отзыв предыдущего работодателя и неопрятный внешний вид кандидата. А 33% респондентов важно соответствие ценностей соискателя корпоративной культуре компании.

Еще 18% работодателей ориентируются на свое личное восприятие при принятии решения, 15% обращают внимание на возраст претендента, а 14% представителей бизнеса могут отказать опоздавшему на собеседование кандидату. Еще 12% участников исследования отмечают грамматические ошибки и опечатки в резюме, в то время как 7% респондентов подмечают незнание соискателем информации о компании.

Большинство (68%) россиян отказываются от обсуждения вакансии или финального оффера, если их не устраивает заработная плата. Удобная и недолгая дорога до работы важна 49% кандидатов, а по 36% соискателей отказывались от возможного найма из-за неподходящих им графика работы или задач на предлагаемой позиции.

Четверть (24%) кандидатов принимали контрофферы и отклоняли предложения респондентов о работе, 14% соискателей не устраивали условия в оффере, а 10% кандидатов не подходили предложенные социальные бонусы (ДМС, оплата обучения и другое). Среди других причин, по которым россияне отказывались от вакансий, — недопонимание с возможным руководителем/командой (5%), а также сроки подготовки оффера (3%). Еще 1% соискателей не принимали оффер по иным причинам.

13 декабря были опубликованы результаты другого опроса, проведенного сервисом «Подработка» и Rambler & Co. Выяснилось, что около 47% россиян намерены подрабатывать в следующем году. При этом в 2023-м дополнительную занятость имели только 35%. В основном граждане идут за новыми источниками дохода в IT, строительство, сферы транспорта или производства, говорится в исследовании.