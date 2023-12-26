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Пенсионерка погибла в результате наезда легкового автомобиля в Омске

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В Советском округе Омска в результате наезда легкового автомобиля погибла пожилая женщина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Наезд произошел утром во вторник, 26 декабря, на улице Заозерной в районе дома №24. По предварительным данным, 36-летняя водитель Toyota Vitz сбила 86-летнюю женщину, пересекавшую дорогу в не предусмотренном для этого месте.

В результате дорожного происшествия пенсионерка получила различные травмы, от которых скончалась на месте, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

По факту гибели человека организована проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

20 декабря сообщалось, что в Москве на Садовом кольце водитель иномарки сбил мужчину, который переходил проезжую часть в не предусмотренном для этого месте. Пешеход погиб.

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