Полиция проверяет сообщение о взрыве у израильского посольства в Индии
Сообщение о возможном взрыве у израильского посольства в Нью-Дели (Индия) проверяет местная полиция, сообщил 26 декабря новостной ресурс Insider Paper в соцсети X (бывш. Twitter).
«Индийская полиция расследует сообщения о взрыве возле посольства Израиля в Нью-Дели, Индия», — сказано в публикации.
Полиция и пожарные службы Нью-Дели перекрыли территорию у посольства Израиля.
По информации издания India Today, сообщивший о предполагаемом взрыве человек утверждал, что инцидент произошел на пустом участке позади посольства Израиля. На место для проверки прибыла специальная оперативная группа полиции вместе со саперами. Ничего подозрительного на месте обнаружено не было.
Личность звонившего, а также его мотивы устанавливаются. Проводится детальное расследование.
Ранее, в октябре, в посольства Израиля и США в Аргентине поступили о сообщения о якобы заложенных бомбах. Отмечалось, что обе дипмиссии получили электронные письма с угрозами. Полиция провела проверку в обоих зданиях и не обнаружила взрывчатку.
7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.