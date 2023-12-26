Детскую художественную школу открыли в Можге после реконструкции
В Можге (Удмуртия) завершили реконструкцию детской художественной школы имени А.К. Леонтьева. Церемония открытия состоялась в понедельник, 25 декабря, сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов в своем Telegram-канале.
В рамках реконструкции подрядчик провел перепланировку первых двух этажей, надстроил третий этаж, утеплил полы, обновил отделку помещений, а также установил новые системы пожаротушения, видеонаблюдения, вентиляции, оповещения.
Как уточняет ИА «Сусанин», на третьем этаже обустроены три дополнительных кабинета для занятий. Всего их теперь восемь. Это позволит расширить учебную программу и уже в следующем учебном году открыть предпрофессиональную программу «Декоративно-прикладное искусство».
Обучение в школе возобновят после новогодних праздников. Ожидается, что к занятиям вернутся более 350 учеников.