Гибкий трафик

Российские работодатели заканчивают год с высоким уровнем кадрового дефицита — Институт экономики РАН на днях оценил его почти в 5 млн человек. Рекрутинговые сервисы отмечают не только рост числа вакансий на рабочие специальности, но и увеличение потребности в офисном персонале. Конкуренция за кадры растет, а значит, диктовать условия найма — не только в размере оплаты труда, но и определять предпочтительный график работы — в ближайшем будущем будут соискатели и уже действующие работники.

Одним из главных трендов 2023 года стал высокий спрос на удаленку. Ее поклонники считают, что при таком режиме они лучше успевают справляться как с работой, так и с личными и семейными делами. Удаленный или гибридный график становится одним из ключевых конкурентных преимуществ работодателя при найме сотрудников.

И это не только российское явление. Попытка многих глобальных компаний принудительно вернуть сотрудников в офисы терпит фиаско — люди больше не хотят ездить на работу пять дней в неделю. В США 80% работодателей пожалели, что потребовали от работников вернуться с удаленки — это вызвало негативную реакцию и отток персонала во многих компаниях. Можно вспомнить, как 2,8 тыс. сотрудников Apple в США заявили об увольнении в ответ на требование руководства присутствовать в офисе. Компания Google в середине 2023 года ввела не только обязательное посещение офиса три раза в неделю, но и отслеживание посещаемости, чем вызвала волну негатива среди персонала: сотрудники устроили акцию протеста с мемами «Проверяйте мою работу, а не мой бейдж!». А в компании Amazon около 2 тыс. человек вышли на улицу в знак протеста против возвращения в офисы.

Российские работодатели с такими массовыми протестами не сталкивались. И, несмотря на высокую лояльность сотрудников и соискателей к удаленному режиму работы, продолжают возвращать их в офисы.

Но в ситуации острого кадрового дефицита такая политика может стать серьезным демотиватором для персонала. Увеличивается риск, что, найдя аналогичную позицию на удаленке, офисный клерк запросто уволится только ради возможности работать из дома.

В свою очередь, удаленная работа и гибридный график становятся не только частью привлекательного соцпакета для соискателей, но и дают работодателям возможность быстрее и дешевле закрывать вакансии, предлагая на 10–20% ниже «офисных» окладов.

Сейчас рынок труда превращается в рынок кандидата — соискатели сами выбирают, какие форматы работы подходят им больше всего, чаще ищут вакансии с удаленным графиком или частичной занятостью.

Если компании заинтересованы в увеличении доходов и производительности труда, которую напрямую связывают с возвращением сотрудников в офисы, то сотрудники и соискатели отмечают особенное значение чувства личной ценности.

Что с этим делать работодателям? Очевидно, что им предстоит найти компромисс между привлекательными условиями труда и бизнес-целями. Уроки пандемии не прошли даром, создав крупный рынок технологий для эффективной удаленной работы.

На российском рынке растет число IT-сервисов, облегчающих быструю адаптацию и подотчетность удаленных сотрудников: приложения корпоративных соцсетей, сервисы микрообучения для быстрой адаптации персонала, онлайн-комнаты для встреч. Вынужденная удаленка во время пандемии изменила ценности людей — для многих быть на связи с работодателем не равно делить с ним общие квадратные метры.

А потому с высокой вероятностью трендом 2024 года станут инвестиции работодателей не в офисную недвижимость, а в технологии для работы с гибкими и распределенными командами.

Автор — генеральный директор HR-tech компании Skill Cup

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