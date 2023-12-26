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Более месячной нормы осадков выпало в Челябинске за день

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Челябинске за вторник, 26 декабря, выпало более месячной нормы осадков. Об этом сообщает администрация города.

«Сегодня все усилия челябинских дорожников и коммунальщиков брошены на борьбу со снегом. <…> За сутки на город обрушилось более месячной нормы осадков», — сказала глава Челябинска Наталья Котова, чьи слова приводятся в Telegram-канале городских властей.

Котова отметила, что в условиях непрекращающейся метели к расчистке улиц привлечены 250 единиц техники и 572 рабочих. Кроме того, во дворах работали почти 2 тысячи дворников и 62 спецмашины, добавила она.

Отмечается также, что в администрации города создан оперативный штаб по координации и оперативному управлению ситуацией на улично-дорожной сети города.

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В Ульяновске также прошел сильный снегопад. Для ликвидации его последствий в ночь на 26 декабря на дороги было выведено 70 спецмашин. Кроме того, за ночную смену было использовано 155 т песко-соляной смеси и 19 т твердого реагента. Отмечалось, что только с улиц Карла Маркса, Тимирязева и Гагарина вывезли 65 самосвалов снега. На проспекте Нариманова, улице Юности и развилке на Президентский мост дороги расширяли ротором.

Кроме того, в четырех районах Ярославской области сильный снегопад повредил электросети, там был объявлен режим ЧС. Отмечалось, что МЧС вместе с «Россетями» и администрациями районов стараются нормализовать ситуацию в самые кратчайшие сроки.

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