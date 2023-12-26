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В Екатеринбурге пробки достигли редких 11 баллов
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В Екатеринбурге пробки достигли редких 11 баллов

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Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
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В Екатеринбурге пробки на дорогах достигли во вторник, 26 декабря, крайне редко наблюдаемых 11 баллов. Об этом сообщает в Telegram-канале портал E1 со ссылкой на данные картографического сервиса 2ГИС.

«11 баллов означают очень длинные пробки. История с 11-балльными пробками довольно редкая», — объяснили ситуацию в пресс-службе сервиса.

По словам представителей 2ГИС, информация о загруженности дорог формируется на основе поступающих от пользователей данных GPS. Таким образом, возможность пробок выше 10 баллов не исключена, если в городе много дорог, на которых движение затруднено или отсутствует.

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Ранее в этот день каршеринг-сервис «Ситидрайв» совместно с аналитической компанией A2:Research представили результаты исследования на тему наиболее популярных занятий российских водителей в пробках.

Самым популярным способом провести время в пробке стало прослушивание музыки. Еще 30% включают фильмы, сериалы или видео на YouTube, чтобы скоротать время, 26% звонят друзьям или семье, тогда как 11% участников опроса скроллят соцсети или слушают подкасты и аудиокниги.

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