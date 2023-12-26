Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф под звуки оркестра
Мир
Цена барреля нефти Brent на бирже ICE превысила $81 впервые с 1 декабря
Мир
Спикер парламента Армении признал шаги Азербайджана к установлению мира
Общество
Сальдо сообщил об ударах дронов ВСУ по гражданским лицам на левом берегу Днепра
Мир
Британский генерал предрек скорую победу России на Украине
Мир
ВМС Британии сообщили о новом инциденте со взрывом у берегов Йемена
Мир
В Польше сообщили об ужесточении перевозчиками блокады границы с Украиной
Общество
В Херсонской области сотрудник МЧС погиб при обстреле ВСУ
Общество
Путин подписал закон об организации и проведении «Игр будущего» в Казани
Общество
Температура воздуха выше нормы будет на Новый год на 40% территории РФ
Общество
Арестован подозреваемый в обмане инвесторов на $6 млн художник Галантер
Общество
В Кургане суд избрал меру пресечения мэру Ситниковой
Общество
Адвокат сообщил о коллективном иске против Ивлеевой на сумму в 1 млрд рублей
Общество
В Екатеринбурге пробки достигли редких 11 баллов
Общество
В Москве парковки будут бесплатными с 1 по 8 января

Суд в Тобольске вынес решение по делу о массовом отравлении в детсаду

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тобольске (Тюменская область) суд вынес приговор шеф-повару и повару детского сада, где сальмонеллезом заболели более 50 воспитанников и пять сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2022 года 47-летняя и 55-летняя женщины, являясь шеф-поваром и поваром детсада, накормили детей и сотрудников блюдами из куриного мяса, не прошедшими надлежащую термическую обработку. В результате сальмонеллезом заболели 55 дошколят и пять сотрудников учреждения, пишет ИА «Ура.ру».

Тобольский городской суд признал женщин виновными по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

Шеф-повару назначено наказание в виде одного года и трех месяцев принудительных работ, повару — одного года. В доход государства с них будут удерживать 5% от заработка. Также суд удовлетворил иск о взыскании с детсада компенсации в пользу малолетних на общую сумму 1,51 млн рублей.

22 декабря девять детей из лагеря«Юность» в Евпатории госпитализировали с гастроэнтероколитом и ОРЗ. По факту выявленных случаев специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование, организовали обследование несовершеннолетних и отобрали пробы в лагере.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023