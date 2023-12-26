Суд в Тобольске вынес решение по делу о массовом отравлении в детсаду
В Тобольске (Тюменская область) суд вынес приговор шеф-повару и повару детского сада, где сальмонеллезом заболели более 50 воспитанников и пять сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в апреле 2022 года 47-летняя и 55-летняя женщины, являясь шеф-поваром и поваром детсада, накормили детей и сотрудников блюдами из куриного мяса, не прошедшими надлежащую термическую обработку. В результате сальмонеллезом заболели 55 дошколят и пять сотрудников учреждения, пишет ИА «Ура.ру».
Тобольский городской суд признал женщин виновными по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).
Шеф-повару назначено наказание в виде одного года и трех месяцев принудительных работ, повару — одного года. В доход государства с них будут удерживать 5% от заработка. Также суд удовлетворил иск о взыскании с детсада компенсации в пользу малолетних на общую сумму 1,51 млн рублей.
22 декабря девять детей из лагеря«Юность» в Евпатории госпитализировали с гастроэнтероколитом и ОРЗ. По факту выявленных случаев специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование, организовали обследование несовершеннолетних и отобрали пробы в лагере.