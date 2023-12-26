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Бойцы ВС РФ рассказали об освобождении Марьинки в ДНР

Освободившие Марьинку бойцы ВС РФ: ВСУ не понимают, за что ведут борьбу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ рассказали, как освобождали Марьинку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 26 декабря узнал о самых сложных боях и о том, что испытывают военные, достигнув поставленных целей.

«Итак, сейчас уже можно утверждать, что Марьинка полностью освобождена. По левому флангу ее штурмовали бойцы 150-й мотострелковой дивизии, по правому флангу шла пятая бригада Первого армейского корпуса. И именно на правом фланге дольше всего шли бои. И теперь они закончены. Надо сказать, что противников выбили не только с крайних домов, но наши бойцы прошли еще дальше и уже выбили противника с нескольких укрепрайонов, которые находятся в полях», — подчеркнул корреспондент.

На кадрах показаны фрагменты ожесточенного боя, во время которого российские военнослужащие проявили мужество и сумели выжить.

«Непередаваемые ощущения. Очень неожиданно получилось. Сперва — звуковые сигналы от системы пошли, потом доклад уже и сам момент прилета», — вспоминает боец ВС РФ с позывным Хати.

По словам танкиста, бойца ВС РФ с позывным Бардак, после прилета они оказались без связи с наводчиком, нужно было действовать осторожно.

«Во время прилета чуть тряхануло. И получается, что связи у меня ни с наводчиком, ни с командиром, ни с управлением, которое нас направляло и подсказывало нам. Тогда было принято решение пытаться найти свои следы и по ним также пытаться уходить. Мы всегда пытаемся ехать по ним, чтобы на мину не нарваться», — рассказал он.

Трушнин пообщался и со штурмовиками, которые повлияли на ход событий. Командир группы с позывным Аякс рассказал подробности штурма.

Он отметил, что бойцы под прикрытием артиллерии начали движение по команде, после чего заняли первый фланг, но в этот момент по ним начал отрабатывать противник.

«Сразу, когда подошли к вражескому блиндажу, случился контакт, первая двойка приняла на себя бой, уничтожив одного противника в то время, как вторая двойка уже обходила противника с правового фланга, закидывая гранаты. Потом вели сосредоточенный огонь по противнику», — поделился командир.

Боец с позывным Буба добавил, что солдаты украинской армии не понимают, за что ведут борьбу.

«У них нет того стержня, они воюют не за свою Родину, не за свою землю. У них нет мотивации. Мы более мотивированы, мы понимаем, что за нашими спинами наша родина, наши семьи, наш президент. Поэтому мы идем до конца, до победы», — заключил он.

Взяли и сделали: как освобождение Марьинки повлияет на ход СВО
Противника отодвинули от Донецка, но снять угрозу обстрелов может лишь дальнейшее успешное наступление, отмечают эксперты

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Президент заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Путин поручил присвоить Трошину звание майора. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил главе государства, что досрочно присвоил командиру звание капитана, однако президент отметил, что имеет право поправить положение о воинской службе, согласно которому военнослужащим не положено «перескакивать через ступеньку».

В свою очередь, политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии. Первые удары по городу были нанесены в ночь на 12 июля 2014 года, когда Украина обстреляла жилые кварталы из тяжелой артиллерии. Погибли сразу 30 мирных жителей ДНР.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта.

Спецоперация, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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