Губернатор сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом 26 декабря сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал градоначальник.
Жителям города на время тревоги рекомендуется проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. В это время не будут работать морской и наземный транспорт.
Позже, в 16:47, Развожаев опубликовал сообщение об отбое воздушной тревоги.
До этого, 17 ноября, Развожаев сообщал, что в акватории над Северным молом в Севастополе сбили две воздушные цели. Работала система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее, 9 ноября, Развожаев заявил, что в Севастополе над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель.
Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.