Жители Горловки получили теплую одежду и детское питание в качестве гумпомощи
Жителям Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) раздали партию гуманитарную помощи. Кадры с места во вторник, 26 декабря, показал корреспондент «Известий».
В состав груза вошли, среди прочего, детское питание, зимняя женская одежда, а также одежда для подростков.
Судя по кадрам, значительная часть помощи была передана из Волгограда. Кроме того, местным жителям передали гумпомощь, собранную волонтерами организации «Посылки в Донбасс».
Горловка расположена в 50 км севернее Донецка, это один из крупнейших городов в ДНР. Районы населенного пункта регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Нередко они приводят к жертвам среди мирного населения и разрушениям гражданской инфраструктуры.
Ранее, 15 декабря, партию гуманитарную помощи привезли в ДНР волонтеры «Народного фронта». Специальные продуктовые наборы распределили по трем городам республики — Енакиево, Кировском и Горловке. В Горловку тогда были направлены два «КамАЗа» с гумпомощью.