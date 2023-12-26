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В ДТП с пятью машинами в Оренбурге погиб один человек

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Фото: соцсети
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Пять автомобилей столкнулись на Нежинском шоссе в Оренбурге. В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

По предварительной информации, водитель Toyota Highlander не справился с управлением, и его автомобиль, выехав на встречную полосу, столкнулся с четырьмя автомобилями.

«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Highlander от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, женщина — пассажир данного автомобиля доставлена в медицинское учреждение», — указало ведомство.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 24 декабря, четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Ростов – Волгодонск, еще один получил травмы. По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась со встречно движущимся автомобилем Kia Cerato.

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