В ДТП с пятью машинами в Оренбурге погиб один человек
Пять автомобилей столкнулись на Нежинском шоссе в Оренбурге. В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.
По предварительной информации, водитель Toyota Highlander не справился с управлением, и его автомобиль, выехав на встречную полосу, столкнулся с четырьмя автомобилями.
«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Highlander от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, женщина — пассажир данного автомобиля доставлена в медицинское учреждение», — указало ведомство.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее, 24 декабря, четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Ростов – Волгодонск, еще один получил травмы. По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась со встречно движущимся автомобилем Kia Cerato.