В Кургане суд избрал меру пресечения мэру Ситниковой
Курганский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мэру города Елене Ситниковой. Об этом 26 декабря «Известиям» сообщила пресс-секретарь суда Влада Ковалева.
«Сегодня избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняется в совершении преступления, [предусмотренного] ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц». — Ред.)», — сказала она.
При этом подробностей по уголовному делу Ковалева не раскрыла.
Ранее в этот день сообщалось о задержании Ситниковой. Сотрудники правоохранительных органов провели у нее, а также в администрации города обыски. По информации источника «Известий», задержание может быть связано с делом о масштабных природных пожарах, произошедших в Курганской области весной 2023 года.
Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года решением Курганской городской думы. До этого она занимала пост замглавы Кургана и руководила департаментом социальной политики.