Каждый десятый россиянин получил повышение в 2023 году

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди соискателей и выяснили, как они оценивают уходящий 2023 год в плане развития карьеры. Опрос проводился среди 3067 российских работников и соискателей, результаты появились в распоряжении «Известий» 29 декабря.

На вопрос о том, как прошел 2023 год в плане личного развития карьеры и трудоустройства, лишь 18% россиян ответили позитивно и признались, что он был лучше, чем 2022 год. Еще 19% не видят принципиальной разницы между двумя последними годами, а 37% считают, что с точки зрения работы 2023 год был сложнее и тяжелее, чем предыдущий. Еще 25% опрошенных затруднились дать оценку, так как не находились в активном поиске работы в течение этого года.

Наиболее сложным уходящий год стал для юристов (сразу 44% признались, что для их карьеры он хуже, чем 2022 год), а также для специалистов сфер безопасности, продаж, маркетинга (по 43%) и информационных технологий (42%). В свою очередь, наиболее удачно в плане развития карьеры год сложился для специалистов по управлению персоналом (25% отметили, что 2023-й лучше, чем 2022-й), для производственной сферы (23%), закупок, строительства (по 21%) и высшего и среднего менеджмента (20%).

Любопытно, что хотя бы один раз сменить место работы в 2023 году успели 37% россиян, еще 47% весь год трудились в одной компании, а 16% вообще не работали. Смена места работы более свойственна молодым соискателям: среди тех, кому от 18 до 42 лет, работу в уходящем году менял каждый второй (51%). Для сравнения: среди респондентов старше 55 лет работу поменяли только 38%.

С точки зрения профессиональной принадлежности наиболее склонными к смене места работы в 2023 году оказались представители сфер «Безопасность» (56%), «Наука, образование» (52%), «Управление персоналом» (51%). Наименьшую активность в смене работы проявили медики (27%) и юристы (33%).

Интересно, что далеко не всегда новая работа оказывалась лучше старой: однозначно довольны переменами только 22% из тех, кто сменил компанию. Еще 30% считают, что их новая работа хуже старой, а 13% не видят разницы. 35% пока не готовы дать оценку.

На момент опроса 48% респондентов были трудоустроены, но при этом находились в поисках новой работы, еще столько же — не работали, но искали варианты вакансий. Кроме того, 4% работают и не находятся в поисках нового места.

13 декабря были опубликованы результаты другого опроса, проведенного сервисом «Подработка» и Rambler & Co. Выяснилось, что около 47% россиян намерены подрабатывать в следующем году. При этом в 2023-м дополнительную занятость имели только 35%. В основном граждане идут за новыми источниками дохода в IT, строительство, в сферы транспорта или производства, говорится в исследовании.