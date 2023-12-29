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30 декабря — Данилов день: история, традиции и запреты праздника

Верующие отметят день пророка Даниила 30 декабря
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Фото: РИА Новости
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Православные верующие 30 декабря отмечают день памяти пророка Даниила и трех святых отроков — Анания, Азария и Мисаила. В народе праздник известен как Данилов день. В 2023 году торжество приходится на субботу. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

Данилов день 2023 — история праздника

Святые, которых принято чествовать в конце декабря, жили в Иерусалиме за шесть веков до н.э. Еврейская столица пала при наступлении воинов Вавилонского царства, в плену оказались множество горожан, среди них и четыре знатных юноши: Даниил, Ананий, Азарий и Мисаил.

Вавилонский царь Навуходоносор взял отроков в свою свиту, обучил их грамоте и наукам. Даже находясь при дворе царя, юноши не предавались излишествам, питались овощами и водой и прилежно постигали науки. За кротость и смирение Господь даровал им мудрость, а Даниилу достался пророческий дар.

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Когда правителю приснился необычный сон, именно Даниил смог истолковать видение и предотвратить несчастье. После этого Навуходоносор пожаловал ему титул начальника Вавилона.

Вскоре юношам пришлось пройти испытание на крепость их веры. Царь повелел Ананию, Азарию и Мисаилу воздвигнуть статую с его изображением, которой должны были поклоняться жители города. Но праведники отвергли приказ правителя, и за это он повелел бросить их в раскаленную печь.

Огонь не навредил ни одному из юношей, зато подданные царя получили ожоги. Тогда Навуходоносор осознал, что сам Господь встал на защиту отроков, и раскаялся в содеянном. Анания, Азария и Мисаила освободили, и каждый из них запомнился добрыми делами и праведным образом жизни.

Данилов день – 2023: традиции праздника

В народе с праздником связано много традиций и обычаев. Так, вспоминая пророка Даниила, люди верят, что сны в ночь на 30 декабря являются вещими. Но рассказывать о них никому нельзя, чтобы не спутать планы судьбы.

В день торжества рекомендуется посетить церковь и посвятить молитву пророку Даниилу, а также упомянуть святых Анания, Азария и Мисаила.

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С днем памяти святых связывают также денежные приметы. Считается, что нужно положить в карман монету и проходить с ней весь день — тогда к человеку придет финансовый достаток. Важно, чтобы монета не была грязной или потертой, иначе примета не сработает.

Данилов день – 2023: что нельзя делать

На Данилов день нельзя заниматься рукоделием — вышивку и лепку лучше отложить на потом. По поверью, нарушение запрета может обернуться травмами и болезнями.

Еще одна примета запрещает целовать спящих детей 30 декабря, чтобы не навлечь на малышей недуги.

В день праздника лучше никуда не опаздывать, иначе можно пропустить удачу. Также, чтобы не отпугнуть везение, не нужно жаловаться на болезни и проблемы.

25 декабря христиане почтили память святителя Спиридона Тримифунтского. В народе праздник известен как Спиридон Солнцеворот. «Известия» рассказали, в чем значение знаменательной даты и кем был православный святой.

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