Два человека погибли при пожаре в деревянном доме в Новом Уренгое
В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) в результате пожара в деревянном доме погибли два человека. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
Пожар произошел утром 26 декабря в районе Коротчаево. Загорелся частично расселенный трехквартирный одноэтажный дом по улице Локомотивная, 7.
К моменту прибытия спасателей наблюдалось горение кровли и двух квартир. В ходе тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.
Площадь возгорания составила 168 кв. м. Судя по фотографиям с места происшествия, дом выгорел полностью. Причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС.
25 декабря в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в 2023 году на территории страны произошло 350 тыс. пожаров, которые унесли жизни 7,2 тыс. человек. При этом более 26 тыс. были спасены из огня.