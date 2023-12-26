В Херсонской области сотрудник МЧС погиб при обстреле ВСУ
Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Херсонской области Максим Аникин погиб 21 декабря при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«21 декабря при исполнении служебных обязанностей в результате обстрела он получил ранения не совместимые с жизнью», — написало ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что 37-летний Аникин приехал работать в Херсонскую область в этом году «по зову сердца». До этого, с 2008 года, он был сотрудником управления государственного пожарного надзора во Владимире.
МЧС выразило соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее, 6 декабря два сотрудника МЧС погибли, еще 10 были госпитализированы в ходе ликвидации пожара после обстрела города Донецка украинскими боевиками. Тогда вследствие атаки в Буденновском районе произошла разгерметизация цистерн с битумом.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.