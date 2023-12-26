Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф под звуки оркестра
Мир
Цена барреля нефти Brent на бирже ICE превысила $81 впервые с 1 декабря
Мир
Спикер парламента Армении признал шаги Азербайджана к установлению мира
Общество
Сальдо сообщил об ударах дронов ВСУ по гражданским лицам на левом берегу Днепра
Мир
Британский генерал предрек скорую победу России на Украине
Мир
ВМС Британии сообщили о новом инциденте со взрывом у берегов Йемена
Мир
В Польше сообщили об ужесточении перевозчиками блокады границы с Украиной
Общество
В Херсонской области сотрудник МЧС погиб при обстреле ВСУ
Общество
Путин подписал закон об организации и проведении «Игр будущего» в Казани
Общество
Температура воздуха выше нормы будет на Новый год на 40% территории РФ
Общество
Арестован подозреваемый в обмане инвесторов на $6 млн художник Галантер
Общество
В Кургане суд избрал меру пресечения мэру Ситниковой
Общество
Адвокат сообщил о коллективном иске против Ивлеевой на сумму в 1 млрд рублей
Общество
В Екатеринбурге пробки достигли редких 11 баллов
Общество
В Москве парковки будут бесплатными с 1 по 8 января

Годовалая девочка пострадала от удара током при игре с гирляндой в Бузулуке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бузулуке (Оренбургская область) годовалая девочка получила удар током во время игры с елочной гирляндой. Об этом сообщает МО МВД России «Бузулукский».

По словам 32-летнего отца пострадавшей, дочь оборвала провод гирлянды, украшавшей елку. Испугавшись за жизнь ребенка, мужчина вызвал скорую помощь, пишет РИА «Оренбуржье».

Медики доставили девочку в городскую больницу Бузулука. Ей был поставлен диагноз «электротравма».

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, все обстоятельства устанавливаются.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», на прошлой неделе в регионе зафиксировано сразу два подобных случая. 19 декабря тоже в Бузулуке электротравму получила шестилетняя девочка. Как рассказала мама пострадавшей, дочь, играя в прятки, притаилась за диваном и задела спиной провод гирлянды в розетке. Провод оборвался, в результате чего девочку ударило током.

В Оренбурге во время игры с гирляндой пострадала четырехлетняя девочка. Дошкольницу доставили в больницу с ожогами обеих кистей рук. По данным фактам правоохранительные органы также проводят проверки.

14 декабря в Свердловской области удар током от новогодней гирлянды получил младенец, оставленный без присмотра в комнате. Малыш погиб.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023