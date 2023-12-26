Годовалая девочка пострадала от удара током при игре с гирляндой в Бузулуке
В Бузулуке (Оренбургская область) годовалая девочка получила удар током во время игры с елочной гирляндой. Об этом сообщает МО МВД России «Бузулукский».
По словам 32-летнего отца пострадавшей, дочь оборвала провод гирлянды, украшавшей елку. Испугавшись за жизнь ребенка, мужчина вызвал скорую помощь, пишет РИА «Оренбуржье».
Медики доставили девочку в городскую больницу Бузулука. Ей был поставлен диагноз «электротравма».
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, все обстоятельства устанавливаются.
Как уточняет ИА «Урал56.Ру», на прошлой неделе в регионе зафиксировано сразу два подобных случая. 19 декабря тоже в Бузулуке электротравму получила шестилетняя девочка. Как рассказала мама пострадавшей, дочь, играя в прятки, притаилась за диваном и задела спиной провод гирлянды в розетке. Провод оборвался, в результате чего девочку ударило током.
В Оренбурге во время игры с гирляндой пострадала четырехлетняя девочка. Дошкольницу доставили в больницу с ожогами обеих кистей рук. По данным фактам правоохранительные органы также проводят проверки.
14 декабря в Свердловской области удар током от новогодней гирлянды получил младенец, оставленный без присмотра в комнате. Малыш погиб.