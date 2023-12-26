Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф под звуки оркестра
Мир
Цена барреля нефти Brent на бирже ICE превысила $81 впервые с 1 декабря
Мир
Спикер парламента Армении признал шаги Азербайджана к установлению мира
Общество
Сальдо сообщил об ударах дронов ВСУ по гражданским лицам на левом берегу Днепра
Мир
Британский генерал предрек скорую победу России на Украине
Мир
ВМС Британии сообщили о новом инциденте со взрывом у берегов Йемена
Мир
В Польше сообщили об ужесточении перевозчиками блокады границы с Украиной
Общество
В Херсонской области сотрудник МЧС погиб при обстреле ВСУ
Общество
Путин подписал закон об организации и проведении «Игр будущего» в Казани
Общество
Температура воздуха выше нормы будет на Новый год на 40% территории РФ
Общество
Арестован подозреваемый в обмане инвесторов на $6 млн художник Галантер
Общество
В Кургане суд избрал меру пресечения мэру Ситниковой
Общество
Адвокат сообщил о коллективном иске против Ивлеевой на сумму в 1 млрд рублей
Общество
В Екатеринбурге пробки достигли редких 11 баллов
Общество
В Москве парковки будут бесплатными с 1 по 8 января
Сюжет:

Друг командира Трошина рассказал о его лидерских качествах

Друг командира Трошина Рамиль Сабиров назвал его инициативным и по-своему дерзким
0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рамиль Сабиров, друг и сослуживец командира танкового батальона Александра Трошина, которому президент РФ Владимир Путин после взятия российскими военными Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) присвоил звание майора, рассказал, что военнослужащий всегда отличался инициативностью и целеустремленностью.

«В 2018 году Александр Трошин пришел ко мне молодым лейтенантом, выпускником Казанского танкового училища — впрочем, как и я. Я увидел в нем целеустремленного, инициативного и даже по-своему дерзкого офицера. Поэтому Александр за короткий срок стал командиром танковой роты, и мы были с ним на равных», — отметил Сабиров 26 декабря «Известиям».

По его словам, в дальнейшем судьба развела обоих военных по разные стороны России, но они по-прежнему близко общаются. Сабиров подчеркнул, что гордится за Трошина и считает его примером мужества, отваги и того, каким должен быть истинный воин российской армии.

Взяли и сделали: как освобождение Марьинки повлияет на ход СВО
Противника отодвинули от Донецка, но снять угрозу обстрелов может лишь дальнейшее успешное наступление, отмечают эксперты

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Президент заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Путин поручил присвоить Трошину звание майора. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил главе государства, что досрочно присвоил командиру звание капитана, однако президент отметил, что имеет право поправить положение о воинской службе, согласно которому военнослужащим не положено «перескакивать через ступеньку».

В свою очередь, политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии. Первые удары по городу были нанесены в ночь на 12 июля 2014 года, когда Украина обстреляла жилые кварталы из тяжелой артиллерии. Погибли сразу 30 мирных жителей ДНР.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023