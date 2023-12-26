Друг командира Трошина рассказал о его лидерских качествах

Рамиль Сабиров, друг и сослуживец командира танкового батальона Александра Трошина, которому президент РФ Владимир Путин после взятия российскими военными Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) присвоил звание майора, рассказал, что военнослужащий всегда отличался инициативностью и целеустремленностью.

«В 2018 году Александр Трошин пришел ко мне молодым лейтенантом, выпускником Казанского танкового училища — впрочем, как и я. Я увидел в нем целеустремленного, инициативного и даже по-своему дерзкого офицера. Поэтому Александр за короткий срок стал командиром танковой роты, и мы были с ним на равных», — отметил Сабиров 26 декабря «Известиям».

По его словам, в дальнейшем судьба развела обоих военных по разные стороны России, но они по-прежнему близко общаются. Сабиров подчеркнул, что гордится за Трошина и считает его примером мужества, отваги и того, каким должен быть истинный воин российской армии.

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Президент заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Путин поручил присвоить Трошину звание майора. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил главе государства, что досрочно присвоил командиру звание капитана, однако президент отметил, что имеет право поправить положение о воинской службе, согласно которому военнослужащим не положено «перескакивать через ступеньку».

В свою очередь, политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии. Первые удары по городу были нанесены в ночь на 12 июля 2014 года, когда Украина обстреляла жилые кварталы из тяжелой артиллерии. Погибли сразу 30 мирных жителей ДНР.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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