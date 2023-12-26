Карта спецоперации на Украине 26 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 декабря можно в материале «Известий».

В Минобороны России заявили, что на купянском направлении отражены три атаки ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На краснолиманском направлении отражена атака ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение бригадам нацгвардии и теробороны в районах Торского ДНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 195 военнослужащих, танк, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также САУ «Гвоздика».

На донецком направлении освобождена Марьинка ДНР. Отражено пять атак и нанесено поражение ВСУ в районах Северска, Красного, Дылеевки и Георгиевки ДНР. Потери противника составили до 205 военнослужащих и пять пикапов. Поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На южнодонецком направлении нанесено огневое поражение ВСУ в районах Водяного и Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На запорожском направлении отражена атака ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Белогорья и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20.

На херсонском направлении потери противника составили до 35 военнослужащих и три автомобиля. Поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 560 самолетов, 261 вертолет, 10 104 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 334 танка и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7509 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 738 единиц специальной военной автомобильной техники.

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