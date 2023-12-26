Эксперт объяснил последствия в случае приватизации некоторых банков в РФ

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Эксперт Бородулин: приватизация банков в РФ приведет к росту поступлений в бюджет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Предложение Минфина приватизировать те банки, где доля государства превышает контрольный пакет, актуально, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Он рассказал «Известиям» 26 декабря о последствиях в случае реализации такой меры.

«[Такое предложение] направлено на решение важной задачи — увеличения поступлений в бюджет от реализации государственной собственности. При этом государство сохранит контроль над деятельностью ключевых и системно значимых организаций», — объяснил эксперт.

В то же время он рассказал, что реализация этой идеи весьма затруднительна, круг крупных институциональных инвесторов в текущих условиях ограничен. Ситуация с реализацией пакета принадлежащего Банку России в банке «Открытие» — яркий тому пример, добавил Бородулин.

«Альтернативой может быть решение о проведении IPO (первичного публичного размещения акций. — Ред.) данных организаций, но, опять же, данное решение ограничено емкостью рынка и небольшим количеством успешных IPO на внутреннем рынке», — уточнил эксперт.

По его словам, в целом на банковскую отрасль планируемые сделки не должны оказать существенного влияния, конечный бенефициар государственных банков сохраняется, возможно лишь изменение стратегии развития и отраслевой специализации отдельных игроков.

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Ранее в этот день глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что ведомство рассматривает возможность снижения государственного участия в тех финансовых организациях, где доля государства превышает контрольный пакет. Принять решения по приватизации Минфин планирует в 2024 году.

Накануне сообщалось, что федеральный бюджет в этом году получил от приватизации 28,9 млрд рублей. Как рассказали «Известиям» в Росимуществе, из этих средств от продажи корпоративных активов поступило 27,3 млрд рублей, а от реализации имущества госказны — 1,6 млрд рублей.

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