Средства ПВО России сбили два украинских самолета Су-24

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета Су-24 в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS и ликвидировано более двух десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Кременная, Сватово, Лисичанск в Луганской Народной Республике, Горловка, Александровка, Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, Обрывка в Херсонской области», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил (ВС) РФ поражены живая сила и военная техника противника в 107 районах спецоперации, добавили в ведомстве.

Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал на позициях артиллеристов 110-й бригады на донецком направлении. Российские военные рассказали, как обустраивают подземные укрытия и защищаются.

До этого, 24 декабря, сообщалось, что группировка войск «Юг» в течение суток ликвидировала 10 беспилотников украинской армии на донецком направлении в районе Горловки, Марьинки и Победы. Также, по словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, ВС РФ отразили 11 атак и поразили живую силу и технику ВСУ в районах Красного, Дылеевки, Кирово и Георгиевки в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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