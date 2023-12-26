На Украине не сомневаются в выделении Евросоюзом €50 млрд

Киев получит от Евросоюза (ЕС) €50 млрд, несмотря на вето Венгрии, таким мнением 26 декабря поделился в эфире «Всеукраинского марафона» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, решение о передаче средств перенесли не из-за позиции Венгрии, а из-за того что другие страны объединения дают время Будапешту, «чтобы все-таки договориться о присоединении» к данному решению для единства блока.

По словам Кулебы, в объединении не хотят повторения ситуации, когда важные решения постоянно принимаются в формате «минус один», уточняет «Газета.Ru».

«Уверен, что решение о предоставлении Украине этих 50 млрд будет принято. Вопрос один: либо это сделают все 27 государств ЕС вместе, включая Венгрию, которой дали месяц на проведение дополнительных переговоров, либо эти деньги выделят 26 стран ЕС без Венгрии», — сказал высокопоставленный дипломат.

До этого, 21 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что ЕС может выделить помощь Киеву, несмотря на вето, которое наложил Будапешт, в том случае, если остальные страны заключат соответствующее соглашение. Он подчеркнул, что Венгрия против того, чтобы Киеву был выделен новый объем помощи от объединения.

В тот же день Будапешт предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. Орбан отметил, что €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у него просто нет.

Ранее, 14–15 декабря, в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.