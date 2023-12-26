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В Совфеде указали на наплевательское отношение Зеленского к народу Украины

Сенатор Цеков: Зеленский губит свой народ ради интересов Запада
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его ближайшему окружению плевать на свой народ. Как отметил в беседе с «Известиями» 26 декабря член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, для украинского руководства главное — продолжать конфликт во имя интересов Запада.

Накануне украинский кабинет министров внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации. Нововведения предполагают, в частности, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и участие в боевых действиях граждан с инвалидностью и ухаживающих за ними с их согласия.

«Президенту Украины безразлично, кто будет участвовать в боевых действиях, лишь бы складывали головы, решали военные интересы не Киева, а США и Европы. Мне кажется, и на Украине становится многим понятно, что Зеленскому, его ближайшему окружению плевать на народ и самое главное — продолжать», — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что вместо того, чтобы стремиться к достижению договоренностей с Москвой, Киев давно идет по пути конфронтации и продолжает это и в настоящее время.

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Ранее, 19 декабря, Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных в связи с неудачами на фронте призвать еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, поскольку в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

До этого, 13 декабря, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. По ее словам, законопроект будет зарегистрирован в течение двух недель. В начале декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

В феврале 2022 года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

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