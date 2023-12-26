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В Молдавии оппозиция потребовала проверить власти на госизмену
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В Молдавии оппозиция потребовала проверить власти на госизмену

Додон: оппозиция Молдавии требует проверить власти страны на госизмену
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Фото: соцсети
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В Молдавии оппозиционный блок коммунистов и социалистов потребовал от генпрокуратуры страны проверить власти на предмет госизмены и превышения должностных полномочий. Об этом 26 декабря сообщил бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Он уточнил, что обращение последовало за решением депутатов парламента правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) назначить с 22 декабря на пост главы Нацбанка экс-председателя сената Румынии Анку Драгу, которой лишь днем ранее предоставили молдавское гражданство.

«21 декабря, в спешке и под покровом ночи, [президент Молдавии] Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданке Румынии, члену сената Румынии Анке Драгу гражданства Республики Молдова. 22 декабря, не дожидаясь публикации декрета президента в «Официальном мониторе», депутаты PAS предложили кандидатуру Драгу на должность губернатора Нацбанка Молдовы и проголосовали за нее, нарушив все возможные нормы и процедуры. Так поступают только изменники Родины», — написал Додон в Telegram-канале.

По словам Додона, кроме него ходатайство в генпрокуратуру подписал еще один экс-президент Молдавии, Владимир Воронин, а также депутаты блока коммунистов и социалистов.

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Накануне, 25 декабря, оппозиционная молдавская партия «Возрождение» выступила с заявлением, что Санду совместно с правящей партией «Действие и солидарность» узурпировали как власть в стране, так и идею евроинтеграции. Таким образом в «Возрождении» прокомментировали предложение Санду парламенту Молдавии рассмотреть вопрос о проведении референдума о вступлении страны в Европейский союз (ЕС).

До этого, 22 декабря, депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Адела Рэйляну заявила на заседании парламента, что власти Молдавии в рамках «борьбы с дезинформацией» намерены подчинить себе все СМИ в стране. По ее словам, любой человек, который «осмелится не согласиться с этим режимом, в одночасье становится врагом».

В конце ноября лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Санду создает подконтрольный ей антикоррупционный суд в надежде узурпировать власть. Политик назвал это «наглым и неприкрытым ходом».

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