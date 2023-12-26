Сильные штормы размыли пляжи на побережье Калининградской области. Об этом сообщили в «Балтберегозащите» во вторник, 26 декабря.

«В результате непогоды и сильного волнения на морском побережье практически повсеместно были размыты пляжи в Зеленоградске, Куликово, Заостровье, Пионерском, Рыбном, Светлогорске, Отрадном, Приморье», — говорится в сообщении учреждения в соцсети «ВКонтакте» по итогам послештормового мониторинга северного побережья региона.

Как отмечается, в результате шторма на 0,5–1,5 м были размыты незащищенные участки коренного берега в указанных районах, а также основания авандюны на отдельных участках Куршской косы от Зеленоградска до поселка Лесной.

Штормы бушуют не только у побережья Калининградской области России, но также в Крыму и Краснодарском крае. Так, 25 декабря Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение из-за усиления северо-западного ветра до 20–25 м/с.

За день до этого в Сочи из-за шторма суда перестали выходить в море. По информации МЧС, интенсивность морской волны там может достигать 4,5 м.

23 декабря в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушло 19 самолетов. Также в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы были задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. Пассажирам с длительными задержками вылета авиакомпаниями были предоставлены размещение в гостинице, питание и вода.