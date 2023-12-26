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В центре Москвы велокурьер врезался в Mercedes

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Фото: Telegram/ENews112
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В центре Москвы велокурьер врезался в автомобиль Mercedes-Benz G-класса. Как сообщил источник «Известий» 26 декабря, инцидент произошел на улице Большой Полянке.

В настоящее время в причинах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, курьер серьезно не пострадал.

На видеозаписи с места ЧП видно, что курьер попытался пересечь узкую улицу по зебре, вылетев из-за угла на большой скорости. Водитель автомобиля не успел затормозить, после чего велосипед с молодым человеком упал на дорогу.

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Ранее, в апреле, автомобиль сбил велокурьера на перекрестке улиц Садовой-Спасской и Мясницкой в Москве. Отмечалось, что доставщик выехал на пешеходный переход на запрещающий знак светофора, когда автомобили начали движение, и попал под колеса машины.

В том же месяце водитель автомобиля сбил велосипедиста, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу в столичном районе Котловка. ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова, у дома 46.

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