В Санкт-Петербурге задержаны обманывавшие ветеранов ВОВ мошенники

Сотрудники угрозыска Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шестерых человек, которые подозреваются в совершении мошеннических действий в отношении пенсионеров, многие из которых являются ветеранами Великой Отечественной войны или жителями блокадного Ленинграда. Как сообщила 26 декабря официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержания проходили на территории самой Северной столицы, а также в Рязанской и Московской областях.

Поиски мошенников начались после того, как в полицию с сентября по декабрь поступили обращения 25 пожилых жительниц Санкт-Петербурга, которых злоумышленники атаковали телефонными звонками под видом медицинских работников, убеждая, что у женщин есть проблемы со здоровьем.

«Фигуранты убеждали собеседниц пройти курс лечения редкими и дорогостоящими лекарственными препаратами, которые якобы по счастливому стечению обстоятельств у них есть в наличии. Поверив, женщины покупали эти средства, заплатив от 380 тыс. до 1 млн рублей», — отмечено на сайте «МВД Медиа».

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которые соединены в одно производство. Общий ущерб превысил 3 млн рублей.

По адресам проживания фигурантов после обысков изъяты восемь мобильных телефонов, банковские карты, ноутбук, блокноты с черновыми записями и другие предметы. Обвиняемые заключены под стражу. У следствия есть основания полагать, что они могут быть причастны к совершению еще более 20 таких же деяний.

Ранее, 25 декабря, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что в 2023 году среди наиболее распространенных схем мошенников стали звонки и сообщения с различными просьбами. По словам Соловьева, именно это стало основной причиной того, что злоумышленники теперь реже используют мошенническую схему видеозвонков с имитацией, к примеру, офиса банка.