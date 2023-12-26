Атмосферное давление в Москве побило во вторник рекорд 48-летней давности

Атмосферное давление в Москве опустилось до 724,6 мм ртутного столба, тем самым установив новый рекорд. До этого самый низкий показатель был установлен 26 декабря 1975 года, заявил 26 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что нормой давления для Москвы является 748 мм ртутного столба.

«Ранее рекорд был установлен в 1975 году и составлял 728 мм ртутного столба. Сегодня оно опустилось до 724,6 мм ртутного столба, то есть рекорд не просто побит, а побит с хорошим отрывом», — сообщил он в разговоре с ТАСС.

По его словам, в ближайшие дни атмосферное давление будет оставаться низким, благодаря чему погода будет мягкая, с осадками и пасмурная.

«Зимой низкое атмосферное давление связано потеплением, а летом — с похолоданием», — добавил Вильфанд.

Накануне Вильфанд рассказал, что в рабочие дни предновогодней недели в Москве будет тепло и снежно. Температурный фон составит –7…–2 градуса ночью и –3…0 градусов днем. По словам синоптика, будут часто наблюдаться осадки в виде снега и мокрого снега, но дождя не будет.

Также 24 декабря научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что много снега и небольшие морозы ожидаются в Москве в новогоднюю ночь. По его словам, в настоящий момент высота снежного покрова составляет 18–29 см, на следующей неделе она начнет подрастать.