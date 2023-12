Из глубин: Therion изучают морскую фауну, Антон Батагов медитирует

Чем лучше разогнать зимнюю тоску, если не мощными аккордами «металлического» рока? В декабре новинками порадовали сразу несколько «монстров» стиля; впрочем, и поклонники более медитативного отдыха разочарованы не будут . «Известия» рассказывают о самых интересных музыкальных альбомах декабря, которые вы почему-то могли забыть послушать.

Therion

Leviathan III

В конце 80-х басиста полулюбительской хеви-команды из Стокгольма Кристофера Йонссона посетило озарение. Он переключился на гитару, привлек нескольких друзей со стороны и начал экспериментировать, соединяя звучание трэш- и блэк-метала с хоровым пением и использованием струнной секции. Результат экспериментов получил самым логическим образом название «симфонический металл», а проект Йонссона Therion успешно функционирует по сей день — несмотря на частые смены состава и капризы рок-моды.

Новый альбом Therion — финальная часть начатой в 2021 году трилогии, посвященной мифологическим персонажам, демонам и божествам разных народов, от шумеро-аккадской «великой подземной госпожи» Нинкигаль до тюрко-алтайского Кара-Хана. Как и всегда, в наличии рваные гитарные риффы, нутряной рев вокалиста Томаса Викстерма, псевдооперное сопрано американки Лори Льюис и хоровые вставки. Много хоровых вставок, даже по обычным меркам Therion. Впрочем, Йонссон еще два года назад обещал, что первая часть трилогии будет «оглушительной», вторая — «меланхоличной и мрачной», а третья — «экспериментальной и почти прог-роковой». Надо сказать, слово свое он сдержал.

Сергей Маврин

«Хаос»

Казань в уходящем году фигурировала едва ли не в каждой второй статье на тему культуры — благодаря известному сериалу. Однако не только трагическими историями пацанов и чушпанов славен этот город на Волге — оттуда родом, к примеру, Сергей Маврин, один из лучших рок-гитаристов страны, украсивший своими виртуозными партиями песни «Арии», «Черного кофе», «Кипелова» (и, кстати, Димы Маликова — ничего странного в том нет, в конце концов великий Эдди Ван Хален тоже играл с Майклом Джексоном). Естественно, странно было бы не упомянуть в этом ряду и сольное творчество Маврина — вместе с группой, названной без лишних изысков по его фамилии. Впрочем, в августе этого года 60-летний музыкант объявил о ее роспуске. Перед нами — финальная запись команды, мини-альбом из семи композиций.

Две из них, впрочем, уже знакомы поклонникам — но «Запрещенная реальность» теперь обзавелась текстом, а завершающая альбом лаконичная «Кода» предстала в совершенно иной аранжировке. Это классический металл с проработанными гитарными соло, ураганной ритм-секцией и отменными вокалистами (постоянный певец «Маврина» Евгений Колчин, Артем Стыров из «Астарты» и Андрей Лефлер, знакомый многим по шоу «Голос»). В целом великолепное окончание четвертьвековой карьеры на «металлической» сцене, песни, достойные войти в канон заслуженной группы. Впрочем, Маврин не собирается останавливаться и продолжит работать с новым проектом MavrBand, который не будет иметь постоянного состава.

Paradise Lost

Icon 30

Мания перезаписывать собственные классические альбомы овладевает рок-массами. Едва прошел месяц, как Роджер Уотерс выпустил переосмысленный The Dark Side Of the Moon, как британские ветераны (и по большому счету изобретатели готического металла) заново сыграли свою пластинку 30-летней давности Icon. Конечно, Paradise Lost — команда куда более нишевая, нежели Pink Floyd, но Icon заслуженно считается вехой в истории «тяжелой» музыки, да и 2 млн проданных этими поклонниками Джона Мильтона пластинок всё же свидетельствуют об определенном статусе.

Icon когда-то определил звучание готического направления в хеви-метал — популярность альбома и среди «неспециализированной» аудитории стала толчком к появлению целой волны почти эстрадных по духу групп, исправно навевавших мрак и ужас манерными завываниями под аккуратный гитарный грохот. Впрочем, сами Paradise Lost какой-либо «попсовости» оставались чужды — разве что вокалист Ник Холмс отказался от гроулинга в пользу пения своим естественным хрипловатым баритоном (чем-то напоминающим Джеймса Хетфилда из Metallica). На новой версии альбома сохранены практически все аранжировки и даже звучание изменилось разве что в заметных лишь уху преданного и давнего поклонника нюансах. В целом это не переработка, а скорее реставрация классики: «те самые» песни, сделанные с учетом трех десятилетий опыта — и музыкального, и, пожалуй, жизненного.

Kafod

Habitante

Чилийская рок-музыка не так уж известна в наших краях, тем не менее она имеет давнюю историю, не прерывавшуюся даже в годы диктатуры Пиночета. В XXI столетии местная сцена способна удивить разнообразием даже на фоне традиционно музыкальных бразильцев и аргентинцев: тут и реггей, и хард-рок, и хип-хоп, и психоделия, всё с непременным национальным колоритом и на испанском языке, без всякого заигрывания с англосаксонским миром. Семейное трио Kafod исполняет изощренный прог-рок, чем-то напоминающий музыку Yes и Premiata Forneria Marconi конца 1970-х. Впрочем, несмотря на ритмические сбивки и сложные размеры, песни семейства Крус – Демарко остаются мелодичными и доступными для пения в душе — естественно, при знании испанского и наличии минимума музыкального слуха.

Впрочем, интереснее всего в третьем альбоме группы из крошечного городка со смешным для русского уха названием Пукон партии ударных — потому что за установкой здесь дебютировал 14-летний сын Карлоса Круса и Паулы Демарко Хуан Сальвадор. На родине он, впрочем, уже давно знаменитость — видео, где он в пятилетнем возрасте барабанит на родительской версии Another Brick In the Wall, перепостил даже сам ударник Pink Floyd Ник Мейсон. Теперь парень дебютировал в качестве настоящего профессионала — без всяких скидок на возраст. Чилийская музыкальная пресса уже называет Хуана Сальвадора одним из лучших молодых барабанщиков страны — и, надо признать, не без основания.

Антон Батагов

«Хорошо медитированный клавир»

Название альбома одного из лучших пианистов и одного из самых известных в мире современных композиторов России недвусмысленно отсылает к Баху. И действительно, для своих сочинений (а здесь записаны именно авторские пьесы Батагова) он выбрал старинные барочные формы — чакону, пассакалию, рондо, канон. По мнению Батагова, именно они лучше всего соответствуют его излюбленной стилистике, минимализму, позволяя при относительной простоте мелодических построений получать самые неожиданные комбинации нот.

