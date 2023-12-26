СМИ сообщили о сбитом над курортным городом в Египте неизвестном объекте

Неизвестный объект сбит над курортным городом Дахаб, расположенном на Красном море в Египте. Об этом сообщила египетская газета Al-Dustour во вторник, 26 декабря.

«Сегодня <...> провинция Южный Синай стала свидетелем крушения летающего объекта в 2 км от побережья города Дахаб на Южном Синае.

Как отмечается, по словам очевидцев, взрывы были слышны в небе над курортным городом.

Туристический город Дахаб находится приблизительно в 140 км от границы с Израилем.

До этого, 16 декабря, сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Египта обнаружили летающий объект такде у побережья Дахаба на Красном море и сбили его. Сбитый объект упал в территориальных водах примерно в 1,5 км от побережья.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.