Забайкальский край посетили более 340 тыс. туристов
Около 343 тыс. туристов побывали в Забайкальском крае в 2023 году. Двумя годами ранее регион посетили 275 тыс. путешественников, сообщает пресс-служба краевого минэка.
Также с 2021 по 2023 год увеличилось число людей, занятых в туристической сфере, — с 3147 человек до 3902, пишет ИА ChitaMedia.
«Это опытные, квалифицированные специалисты. В нашем регионе успешно ведется работа по обучению гидов и экскурсоводов, работники постоянно повышают свои знания», — сказала замминистра экономического развития региона Юлия Иванова.
По ее словам, за три года на 20% увеличился объем платных услуг — он составил более 2,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что с 13 декабря в Забайкалье ввели плату за вход на особо охраняемые природные территории. Стоимость одного посещения составляет 100 рублей.