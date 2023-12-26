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Забайкальский край посетили более 340 тыс. туристов

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Около 343 тыс. туристов побывали в Забайкальском крае в 2023 году. Двумя годами ранее регион посетили 275 тыс. путешественников, сообщает пресс-служба краевого минэка.

Также с 2021 по 2023 год увеличилось число людей, занятых в туристической сфере, — с 3147 человек до 3902, пишет ИА ChitaMedia.

«Это опытные, квалифицированные специалисты. В нашем регионе успешно ведется работа по обучению гидов и экскурсоводов, работники постоянно повышают свои знания», — сказала замминистра экономического развития региона Юлия Иванова.

По ее словам, за три года на 20% увеличился объем платных услуг — он составил более 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с 13 декабря в Забайкалье ввели плату за вход на особо охраняемые природные территории. Стоимость одного посещения составляет 100 рублей.

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