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Производство икры лососевых видов рыб в РФ в 2023 году выросло более чем в 2 раза

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Фото: ТАСС/Александр Петров
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Производство икры лососевых видов рыб в России в 2023 году выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом за счет успешной лососевой путины. Об этом 26 декабря рассказал журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Выработка икры лососевых пород рыб в этом году выросла более чем в два раза за счет успешной лососевой путины», — сказал он.

Доля имитированной продукции в общем объеме производства икры лососевых видов рыб в России по итогам 10 месяцев 2023 года составила 2%. Она имеет тенденцию к сокращению.

В системе «ВетИС» зарегистрировано изготовление 34,7 тыс. т натуральной и 718 т имитированной лососевой икры.

Глава ведомства также напомнил, что центр организует проведение гистологических исследований на базе испытательной референс-лаборатории в Москве.

«Это новое направления лабораторной деятельности по выявлению фальсификации пищевой рыбной продукции. <…> По итогам работы планируется разработка методики выявления фальсификации», — рассказал он.

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Накануне эксперты рассказали «Известиям» о правильном выборе икры к новогоднему столу. По словам президента Союза осетроводов Александра Новикова, самое важное, на что нужно обратить внимание при выборе деликатеса, — стоимость икры, При покупке данного товара не стоит экономить и искать варианты подешевле, порекомендовал он.

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