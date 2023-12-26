Мужчина сломал полицейскому челюсть и нос в метро Москвы
Пассажир Московского метрополитена сломал челюсть и нос сержанту полиции при исполнении. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказал источник «Известий».
Инцидент произошел утром 25 декабря в вестибюле станции «Саларьево». 25-летний мужчина оказал сопротивление правоохранителю и попытался скрыться при проверке документов.
«Он несколько раз ударил полицейского рукой по голове. В результате у сотрудника сломаны нос и челюсть. Есть другие травмы», — поделился собеседник.
Дебошира задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, 4 ноября, сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина попытался задавить сотрудника полиции. Правоохранители прибыли в село Белая Глина для урегулирования конфликта между группой местных жителей. Находившийся там молодой человек сел в свой автомобиль ВАЗ-2107 и совершил наезд на полицейского и двух участников конфликта.
По факту случившегося возбудили дело по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).