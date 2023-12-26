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Азербайджан объявил персонами нон-грата двух сотрудников посольства Франции

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Фото: Commons.wikimedia.org/Tapdıq Fərhadoğlu
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Азербайджан объявил персонами нон-грата двух сотрудников посольства Франции в Баку. Об этом сообщается на сайте азербайджанского МИДа во вторник, 26 декабря.

Отмечается, что данная информация была доведена до сведения французского посла Франции в республике Анн Бульон, которая для этого была вызвана во внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

«Двум сотрудникам посольства Франции был предъявлен серьезный протест за их деятельность, не соответствующую их дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции 1961 года <…>, а также они были объявлены персонами нон-грата», — сказано в сообщении.

Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.

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Напряженность между Парижем и Баку возросла на фоне противоречий в отношениях Азербайджана и Армении, премьер-министр которой Никол Пашинян заявил о намерении углублять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС) и, в частности, с Францией.

Так, в конце октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200, указав, что Париж также будет проводить обучение армянских военных в области противовоздушной обороны. Кроме того, Франция собирается поставить Армении 50 бронемашин Bastion производства компании Arquus.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизадзе осудил отправку Францией военной техники в Армению, поскольку это, по его словам, будет способствовать деструктивной деятельности в регионе и укреплению военного потенциала Еревана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал намерение Франции оказать военную поддержку Армении провокацией.

5 октября премьер-министр Армении подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Они включили в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.

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