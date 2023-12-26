В Чите капитально отремонтируют две школы

В Чите в 2024 году капитально отремонтируют школы № 6 и 40. Дизайн-проекты для них подготовят студенты Забайкальского государственного университета и Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса, сказала глава регионального министерства образования Марина Секержитская в эфире ГТРК «Чита».

По словам министра, всего с 2019 года в регионе было капитально отремонтировано 297 школ. В 2023 году в порядок привели 53 школы и обновили в них материально-техническую базу, пишет ИА ChitaMedia.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае в 2024 году создадут пять новых виртуальных концертных залов. Средства на покупку необходимого оборудования и проведение работ выделяются в рамках нацпроекта «Культура».