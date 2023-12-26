Близкие командира Трошина рассказали о его отличии от других детей в детстве

Близкие командира танкового батальона Александра Трошина, которому президент РФ Владимир Путин после взятия российскими военными города Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) присвоил звание майора, рассказали, чем он отличался от других детей в детстве. Воспоминаниями они поделились 26 декабря в разговоре с «Известиями».

«Сашу знаю давно, с детства, учился в школе, был обыкновенным простым мальчиком: бегал, дрался, доказывал что-то. Но в нем что-то было особенное, что отличало его от других, — это его целеустремленность, он с детства мечтал быть военным. И, как мы видим, он стал им», — рассказала учитель русского языка и литературы, истории, Тамара Татаринова.

Она отметила, что он очень любящий сын.

«Он любит свою маму, которая тоже работает в школе. Это замечательный человек, который смог воспитать своего сына, дала ему должное воспитание. Я хочу пожелать Саше крепкого здоровья и возвращения с победой. Мы гордимся тобой, Саша», — сказала Татаринова.

Ученики школы, в которой также обучался Трошин, отметили, что гордятся им. По их словам, он приезжал в школу и рассказывал о своем участии в спецоперации.

«Мы гордимся им: вспоминаем о его поступках, думаем, как он себя вел, как было ему страшно, но зато он справился со всем, что требовалось от него», — поделились дети.

По словам его крестной мамы Татьяны Егоровой, в детстве он брал пример с космонавта Юрия Гагарина.

«Для Саши это был пример волевого, целеустремленного человека, который всё в своей жизни сделал для того, чтобы стать первым. Поэтому неудивительно, что Саша вырос добрым, жизнелюбивым, целеустремленным, волевым человеком и очень внимательным», — добавила она.

Односельчанка Трошина Мария рассказала, что его жизнь предопределил рисунок танка.

«Как многие дети, он очень любил рисовать, я помню его первые рисунки. Это, наверное, было накануне 23 февраля, они рисовали открытки для своих пап, и он нарисовал танк. Я помню, он был ярко-зеленого цвета с алой звездой на башне. На тот момент никто не думал, что тот танк предопределит его жизненный путь. Так и случилось, что он стал танкистом и сейчас достойно выполняет свой воинский долг. Он не просто выполняет свой долг, он защищает свою родину. Мы гордимся, что у нас есть такой земляк, который бесстрашно идет в бой», — заключила она.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Президент заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Путин поручил присвоить Трошину звание майора. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил главе государства, что досрочно присвоил командиру звание капитана, однако президент отметил, что имеет право поправить положение о воинской службе, согласно которому военнослужащим не положено «перескакивать через ступеньку».

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии. Первые удары по городу были нанесены в ночь на 12 июля 2014 года, когда Украина обстреляла жилые кварталы из тяжелой артиллерии. Погибло сразу 30 мирных жителей ДНР.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта.

Спецоперация, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.