Автобусные рейсы запустили из Севастополя и Евпатории в Скадовск
В Крыму запустили автобусы из Севастополя и Евпатории к Скадовск Херсонской области. Обслуживанием рейсов занимается госпредприятие «Крымавтотранс».
Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального минтранса, автобусы будут ходить каждый день по маршрутам Севастополь – Симферополь – Скадовск и Евпатория – Симферополь – Скадовск.
Рейсы от автостанции в Скадовске отправляются в 7:00 и в 12:00, с автовокзала Симферополя — в 11:40 и в 14:00. Время отправления автобусов из Евпатории и Севастополя можно уточнить по телефону ГУП «Крымавтотранс».