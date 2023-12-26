В Ставрополе возвели уникальный Центр агробиотехнологий

Центр агробиотехнологий площадью 1,5 тыс. кв. м построили в Ставрополе. Здесь возвели семь лабораторий, у некоторых из них нет аналогов на Юге и Кавказе, сообщает пресс-служба Ставропольского аграрного университета.

«Потенциал центра — огромный. Кроме материально-технического оснащения здесь есть коллектив ученых, который даст возможность сделать новый шаг в развитии отрасли», — рассказал ректор вуза Владимир Ситников, его цитату приводит ИА StavropolMedia.

На строительство объекта потратили около 200 млн рублей, включая грантовые средства по программе «Приоритет-2030». Также власти Ставрополя взяли на себя приведение в порядок подъездных путей и тротуаров.

Мощности центра даже на первых этапах позволят выполнять около 300 исследований с использованием передовых методик и технологий. На объекте, в частности, оборудовали лаборатории почвенной микробиологии, ПЦР-диагностики растений, агрохимического анализа и фитосанитарного мониторинга.

Площадка станет работать в составе Института аграрной генетики и селекции, созданного в СтГАУ в 2023 году. В ее работе будут участвовать профессионалы из ведущих научных центров России.