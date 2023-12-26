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Полиция в Австрии объяснила наличие буквы Z на шлеме полицейского

Полиция Вены: буква Z на шлеме полицейского в Австрии — первая буква его фамилии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/ALEX HALADA
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Правоохранители в Австрии объяснили наличие буквы Z на шлеме полицейского, следившего за порядком в Рождество в разных частях Вены, первой буквой его фамилии. Об этом они сообщили на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

По данным полиции, пометка на каске вызвала ажиотаж в стране. При этом, буква не имеет отношении к России, сообщили в полиции.

«Z — это первая буква фамилии коллеги, который пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали», — пояснили правоохранители.

По данным правоохранителей, полицейский не придавал значения символу. После негодования общественности он был проинформирован, а маркировка — удалена.

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В РФ латинская буква Z стала неофициальным символом поддержки СВО. Пометки Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Донбассе с 24 февраля 2022 года. В некоторых европейских странах публичное изображение буквы Z или ее пропаганда является уголовно наказуемым преступлением.

Так, в начале апреля в Чехии местный житель получил полгода тюрьмы условно за нашивку с эмблемой группы «Вагнер» и буквой Z. Мужчина принял участие в антиправительственном митинге в центре Праги, который прошел 11 марта. На рукаве у него была нашивка с эмблемой группы «Вагнер», а на рюкзаке — изображение буквы Z, пропаганда которых расценивается в стране как уголовное преступление.

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