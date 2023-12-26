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Порядка 400 человек погибли за год в ДТП в Петербурге и Ленобласти

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С начала 2023 года на дорогах Ленобласти и Санкт-Петербурга погибли более 400 человек. Только в Петербурге за год случилось более 4 тыс. ДТП с пострадавшими. Такую статистику привел старший инспектор 5-го отдела управления ГАИ ГУ МВД по городу и области Дмитрий Заставский.

Он уточнил, что в Северной столице с начала года в авариях погибли 128 человек и более 4,5 тыс. получили травмы. Два ребенка скончались, порядка 450 травмированы.

В самом регионе зафиксировано более 1,8 тыс. аварий с пострадавшими. В них погибли 289 человек, более 2,2 тыс. получили травмы. Из пострадавших 254 — это дети, уточняет телеканал «78».

Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев этого года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми.

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