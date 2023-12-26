Движение на ЗСД в Петербурге ограничат из-за официальных мероприятий

В Санкт-Петербурге на участке Западного скоростного диаметра во вторник, 26 декабря, могут ввести ограничения. Речь идет об отрезке от Благодатной улицы до КАД «Юг», включая все съезды и развязки.

Причина — проведение в городе официальных мероприятий, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу оператора ЗСД.

На время ограничений водителям советуют при движении с севера на юг пользоваться съездом на набережную реки Екатерингофки.

Ранее сообщалось, что в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина в Петербурге реализуется важнейший транспортный проект — строительство Широтной магистрали скоростного движения.

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путин заявил, что нужно создать эффективную структуру по развитию высокоскоростных магистралей в России. Они могут появиться не только между Москвой и Санкт‑Петербургом, но и в направлении юга.