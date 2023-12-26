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Захарова заявила об ультиматуме Запада к Сербии на тему поддержки России

Захарова: Запад поставил Сербии ультиматум — быть с ним или с Россией
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Западные страны выдвинули Сербии ультиматум о необходимости выбора между Западом и Россией. Об этом 26 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

«Точно так же, как с Украиной, точно так же перед Сербией Запад поставил условие, выбор: не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа, а жесткий выбор — либо с Западом, либо с Россией», — сказала она.

По словам Захаровой, в настоящее время Запад ставит перед Сербией еще более жесткие установки — «только с Западом» и «что угодно, только не Россия». Она напомнила, что когда-то в такие же рамки загоняли и Украину.

При этом Сербия при выборе своего пути давно провозгласила верховенство национальных интересов, отметила дипломат. По мнению официального представителя МИД РФ, благодаря этому властям страны удалось не допустить развития беспорядков по украинскому сценарию.

Протест не пройден: Западу не удастся дестабилизировать ситуацию в Сербии
Что будет с антиправительственными акциями в Белграде

Ранее в этот день экс-глава контрразведки Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин обвинил Запад в организации насильственных протестов в Белграде. Он также отметил, что сохранить конституционный порядок Сербии помогла Россия.

Протестующие, не согласные с итогами прошедших 17 декабря парламентских выборов, в воскресенье, 24 декабря, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство и оно останется таким. Тогда же сербский лидер сообщил о задержании в Белграде более 35 протестующих, в ходе протестов серьезно ранены восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. После этого в Белграде протестующие блокировали центральные улицы и обвинили власти в фальсификациях. Организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ранее «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она назвала следование Конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации.

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