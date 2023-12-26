В Красноярске на месяц перекрыли участок у сквера Чернышевского
Автомобильное движение ограничили у сквера Чернышевского в Красноярске со вторника, 25 декабря. Такие меры связаны с обеспечением безопасности на время новогодних праздников.
Теперь водители не смогут останавливаться или оставлять свой транспорт по улице Березина на участке от Герцена до Чернышевского. Ограничения будут действовать ежедневно с 6:00 до 23:00 до 31 января, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Ранее в декабре сообщалось, что в Красноярске предложили создать ночные автобусные маршруты. По этому поводу от горожан поступает большое количество обращений.