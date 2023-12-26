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Политолог заявил о поддержке Украины чиновниками ЕС ради собственной выгоды

Политолог Баширов: чиновники ЕС поддерживают Киев из-за страха перед США
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Фото: Global Look Press/Zhao Dingzhe
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Европейские чиновники действуют по указке США ради собственной выгоды, и им без разницы, как их агрессивная политика сказывается на гражданах стран Евросоюза. Об этом «Известиям» 26 декабря заявил политолог Марат Баширов.

«Институт национальных предателей, которых [Соединенные Штаты] приводят к власти или в национальное правительство, или, соответственно, в органы Евросоюза, — в этом плане невозможно стать председателем хоть какой-либо комиссии, если это не согласовано с США. Люди стараются максимально отработать этот мандат, который американцы им дают, понимая, что именно от американцев зависит их карьерное будущее», — сказал Баширов.

По его словам, ведущие европейские чиновники не будут менять своей риторики, при этом появление новых настроений и лидеров в Европе может скорректировать курс по Украине.

В последнее время на Западе прослеживается тенденция резкой разницы в заявлениях европейских чиновников, таких как, к примеру, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, при этом в во многих странах — членах Европейского союза наблюдается вектор правых настроений и постепенный отказ от Украины.

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Так, 24 декабря, Боррель в интервью газете The Guardian назвал РФ великой державой, которая якобы угрожает европейской демократии, «самой Европе, а не только Украине». Глава дипломатии ЕС призвал не допустить победы России, для чего, по его мнению, следует мобилизовать все ресурсы Европейского союза.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что большинство европейских страны одержимы ненавистью к России, в связи с чем готовы воевать с ней «до последнего украинского солдата». По мнению премьера Словакии, Киев используют для ослабления Москвы в международном и экономическом плане.

Вместе с тем сам Фицо не поддерживает риторику этих стран. К примеру, 20 декабря он указал, что Словакия не будет следовать примеру государств, решивших заморозить российскую недвижимость.

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