FT назвала падение урожая шафрана причиной роста цен на пряность

Цена на шафран премиум-класса из-за неурожая 2023 года выросла в два раза и составила $1400 за 1 кг на внутреннем рынке Ирана, за границей цена на пряность достигает $1800, уточняет 26 декабря британская газета Financial Times.

Производители из области Хорасан на востоке Ирана сообщили, что в этом году они собрали урожай вдвое меньше, чем в 2022-м. В итоге цены ожидаемо поднялись в два раза.

«Ожидается, что весь объем производства упадет примерно до 170 т с почти 400 т», — отметил в беседе с изданием генеральный директор крупнейшего иранского производителя и экспортера Novin Saffron Али Шариати-Могаддам.

Причинами снижения урожая стали плохая погода и дефицит воды, говорится в публикации. Как добавил директор шафрановой биржи Торбете-Джам Моджтаб Паям-Асгари, зима с морозами, сухая весна и летняя жара повлияли на водоснабжение плантаций шафрана.

«Все 2 тыс. местных поверхностных источников воды пересохли», — уточнил он журналистам.

В итоге шафран премиум-класса в Иране продается по $1400 за 1 кг. За границей цена на пряность может достигать $1800.

Более 90% производства шафрана приходится на Иран. В 2017 году в стране была открыта шафрановая биржа, также были созданы фьючерсный рынок специи и инвестиционный фонд.

Цветы шафрана цветут всего несколько дней в году. Собирать его можно только вручную. В каждом цветке три багрово-красные нити рылец, из которых делают самую дорогую специю в мире. Чтобы получить 1 кг пряности, нужно собрать вручную рыльца примерно из 150 тыс. шафрановых цветков. Их собирают на рассвете и только в первый день открытия лепестков.