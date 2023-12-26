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Во Франции задержали убившего жену и четырех детей мужчину

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gerard Bottino
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Во Франции полиция задержала мужчину, убившего жену и четверых детей в Рождество. Об этом 26 декабря сообщает газета Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, тела детей в возрасте четырех, десяти и семи лет, а также девятимесячного младенца и их матери были найдены вечером 25 декабря в пригороде Парижа. Поводом для розыска жертв послужило сообщение со стороны обеспокоенных их отсутствием родственников. По предварительным данным, причиной их смерти стали ножевые ранения.

В то же время полиция уже разыскивала 33-летнего отца детей, который на тот момент скрывался от правоохранительных органов. Его арестовали на следующий день, 26 декабря. Местная прокуратура подтвердила начало полицейского расследования.

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Ранее, 17 декабря, не менее 12 человек погибли в результате нападения на отель Salvatierra в городе Сальватьерра в Мексике, где проходила предрождественская вечеринка. Сообщалось, что нападение произошло ранним утром, когда вооруженные злоумышленники вломились в гостиницу и открыли огонь по гостям мероприятия.

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