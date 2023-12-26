Во Франции задержали убившего жену и четырех детей мужчину

Во Франции полиция задержала мужчину, убившего жену и четверых детей в Рождество. Об этом 26 декабря сообщает газета Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, тела детей в возрасте четырех, десяти и семи лет, а также девятимесячного младенца и их матери были найдены вечером 25 декабря в пригороде Парижа. Поводом для розыска жертв послужило сообщение со стороны обеспокоенных их отсутствием родственников. По предварительным данным, причиной их смерти стали ножевые ранения.

В то же время полиция уже разыскивала 33-летнего отца детей, который на тот момент скрывался от правоохранительных органов. Его арестовали на следующий день, 26 декабря. Местная прокуратура подтвердила начало полицейского расследования.

Ранее, 17 декабря, не менее 12 человек погибли в результате нападения на отель Salvatierra в городе Сальватьерра в Мексике, где проходила предрождественская вечеринка. Сообщалось, что нападение произошло ранним утром, когда вооруженные злоумышленники вломились в гостиницу и открыли огонь по гостям мероприятия.