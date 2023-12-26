Единый центр занятости создадут в Орловской области

В Орловской области модернизируют систему работы центров занятости. Сеть из 26 центров, которые работают сейчас в регионе, преобразуют в одно юридическое лицо.

Как уточняет InfoOrel.ru, модернизация службы занятости проводится в рамках нацпроекта «Демография». По этой причине центры обновят не только фасад и техническое оснащение, но и внутреннее наполнение, то есть свою деятельность.

Модернизация проводится по трем направлениям: увеличение базы активных работодателей, увеличение потока клиентов и внедрение принципа клиентоцентричности. Время трудоустройства будет снижено.

Отмечается, что все центры занятости Орловской области уже прошли техническое обновление. Так, в 13 из них установили электронную очередь, центры в Мценском и Заводском районах Орла преобразовались в кадровые центры нового поколения.

Ранее сообщалось, что в Орле на улице Матвеева построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Работы проведут в рамках нацпроекта «Демография». ФОК будет включать универсальный и тренажерный залы, а также зал для занятий танцевальным спортом.