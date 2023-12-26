Бывших управленцев курской «Авиаавтоматики» осудили за хищение

Суд Ленинского района Курска признал виновным экс-начальника цеха и его зама в хищении имущества АО «Авиаавтоматика» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии ГК «Ростех»). Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на объединенную пресс-службу региональной судебной системы.

Название предприятия и имена фигурантов дела не приводятся. Но, как пишет агентство, речь идет об Александре Краснове и Александре Чебышеве. Они получили от четырех с половиной до пяти лет заключения.

Установлено, что они сначала организовали сборку нескольких блоков, которые применяются в системе управления оружием, а затем похитили их. Преступление было совершено не позднее января 2022 года. Оба признали вину. Ущерб от хищения составил 3 млн рублей. Обвиняемые должны возместить его предприятию.